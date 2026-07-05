«ويمبلدون».. جيسيكا تُقصي إيفا وتتأهل

فازت الأمريكية جيسيكا بيجولا، لاعبة التنس المصنفة الرابعة عالميًّا، الأحد، على مواطنتها إيفا يوفيتش، لتضمن المقعد الأول في ربع نهائي بطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

وبعدما عانت من ضعف إرسالها في المجموعة الأولى، استعادت جيسيكا، وصيفة بطولة أمريكا 2024، إيقاعها في الثانية، قبل أن تحسم الثالثة لصالحها وتفوز بنتيجة 4ـ6 و6ـ3 و6ـ1.

وخاضت إيفا، في عمر الـ18 عامًا، أول مباراة لها في الدور الرابع من «ويمبلدون» بعد وصولها إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة يناير الماضي.

وببلوغها ربع النهائي في نادي عموم إنجلترا، عادلت جيسيكا، صاحبة الـ32 عامًا، أفضل إنجاز لها في «ويمبلدون»، بعد ثلاثة أعوام من بلوغها المرحلة ذاتها، عندما خسرت أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في طريق الأخيرة للفوز باللقب.

وتلعب الأمريكية على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بمواجهة إما السويسرية بليندا بنتشيتش، التي وصلت إلى نصف النهائي في الموسم الماضي، أو مواطنتها كوكو جوف، التي لم تتجاوز الدور الرابع في لندن.