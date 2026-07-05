دومينيكالي يسعى إلى إعادة سباقي جدة والبحرين

أعلن الإيطالي ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا 1، عن سعيه إلى إعادة إدراج سباق واحد على الأقل من السباقين اللذين كانا مقررين في الشرق الأوسط، تحديدًا في جدة والبحرين، ضمن روزنامة الموسم الجاري، بعدما تم إلغاؤهما.

وقال دومينيكالي لشبكة «سكاي سبورت» البريطانية: «إذا كان هناك ما يمكننا الإعلان عنه، فيما يتعلق بإيجاد مساحة لتعويض ما لم يُنظّم حتى الآن، فسنفعل ذلك في الوقت المناسب وتحت الظروف المناسبة، هذا هو الأمل بالفعل، لأنه إذا كانت كل الظروف ملائمة، سنمضي قدمًا في خطتنا. وإذا كانت هناك فرصة، فلم لا؟».

وأشار دومينيكالي إلى أنَّ القرار ينبغي اتخاذه قبل العطلة الصيفية في أغسطس المقبل، لأسباب لوجستية.

ومن المقرر أن تُنظم آخر جولتين من الموسم الجاري للفورمولا 1، الذي يضم حاليًّا 22 سباقًا فقط، في منطقة الخليج أيضًا، مع سباق قطر ثم ختام الموسم في أبوظبي في ديسمبر.

وأعرب الإيطالي عن أمله في تنظيمهما، مضيفًا: «واجبنا هو التأكد من أننا مستعدون لتنفيذ روزنامتنا كما هو مخطط لها، نحن نراقب الوضع، لأن ذلك سيبعث برسالة إيجابية للغاية للرياضة».