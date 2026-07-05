كماتشو: هالاند وحده لا يُسقط البرازيل

أكد البرازيلي مارسيلو كماتشو، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم والشباب سابقًا، أن منتخب بلاده يمتلك المقومات اللازمة لتجاوز النرويج في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مشددًا على أن خطورة إرلينج هالاند لن تكون العامل الوحيد في حسم المواجهة.

كما أثنى على التطور الكبير الذي يشهده الدوري السعودي، مؤكدًا أنه بات من بين أقوى الدوريات خارج أوروبا.

وقال كماتشو في تصريح لـ"الرياضية":« النرويج منتخب منظم للغاية، يتمتع بقوة بدنية كبيرة وجودة عالية في التحولات الهجومية، وهالاند أحد أفضل المهاجمين في العالم، لذلك يجب على البرازيل العمل جماعيًا لتقليص المساحات أمامه ومنعه من الوصول إلى فرص خطيرة.. لكن المباراة لن تُحسم بإيقاف هالاند فقط، فالبرازيل مطالبة بفرض أسلوبها، والسيطرة على الاستحواذ، والتحكم بإيقاع اللقاء، مع الفاعلية في الدفاع والهجوم. وإذا لعبت بتوازن وانضباط، فستكون قادرة على التأهل».

وعن الطفرة التي يعيشها الدوري السعودي، قال: «ما حدث في الدوري السعودي خلال الأعوام الأخيرة يدعو للإعجاب. الاستثمارات في البنية التحتية، وتطوير اللاعبين، والتعاقد مع نجوم عالميين، رفعت مستوى المنافسة بشكل واضح.. وبحكم تجربتي في السعودية، يسعدني رؤية هذا التطور، وأعتقد أنه أصبح اليوم من بين أقوى الدوريات خارج أوروبا، وسيواصل نموه في المستقبل».

وأضاف: «استقطاب اللاعبين العالميين انعكس إيجابًا على المنافسة، كما منح اللاعبين السعوديين فرصة يومية للتعلم من نخبة المحترفين، وهو ما يسرّع تطورهم ويرفع سقف طموحاتهم ويؤهلهم للمنافسة على أعلى المستويات».

ورشح كماتشو منتخب البرازيل للمنافسة على لقب المونديال، موضحًا: «تمتلك الموهبة والتاريخ والجودة التي تؤهلها للفوز بكأس العالم، لكن مباريات خروج المغلوب تحتاج إلى ثبات ذهني واستمرارية في الأداء.. وهناك أيضًا منتخبات قوية مثل فرنسا وإسبانيا والأرجنتين، لكن إذا حافظت البرازيل على هويتها ولعبت بثقة وروح جماعية، فأعتقد أن فرصها في استعادة اللقب كبيرة».