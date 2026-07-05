ورشة عمل تجمع مركز الفعاليات و«المنافسة»

نظّم المركز الوطني للفعاليات بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة في مقره بالرياض، ورشة عمل لمنسوبيه، تحت عنوان «التواطؤ في المنافسات الحكومية»، لتعزيز ثقافة المنافسة العادلة، ورفع وعي العاملين بالممارسات المخلة بها في العقود والمنافسات الحكومية.

وهدفت الورشة لتعريف المشاركين بمفهوم التواطؤ وأخطاره على المنافسة، وتعزيز فهمهم لآلياته وأساليب الكشف عنه، فضلًا عن تزويد المختصين بأدوات التحقق والرصد، بما يسهم في ضمان تطبيق الإجراءات وفق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وتعرَّف منسوبو المركز خلال الورشة على نظام المنافسة والإطار المنظم له، واختصاصات الهيئة العامة للمنافسة وأدوارها في حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى مفهوم السلوك التواطئي في المنافسات الحكومية بهيئته التي تأتي على شكل اتفاق أو تنسيق بين منشأتين أو أكثر، للتأثير في إجراءات التقديم أو نتائجها بطريقة تخل بحرية المنافسة وتكافؤ الفرص.

واستعرضت الورشة عددًا من صور التواطؤ، مثل التناوب في تقديم العروض، وتقاسم السوق أو العملاء، والامتناع عن تقديم العرض، والتنسيق على تحديد العرض الفائز، مسلطة الضوء على أبرز الإجراءات المتبعة لكشف السلوك التواطئي عبر مراحل الاستدلال والتحقيق والنتائج، وصولًا إلى آلية تقديم البلاغات والشكاوى عبر المنصة الإلكترونية للهيئة.

وتأتي الورشة امتدادًا لجهود المركز الوطني للفعاليات في تعزيز الالتزام بالأنظمة، ونشر الممارسات الداعمة للنزاهة والشفافية، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل أكثر وعيًا بمتطلبات المنافسة العادلة في مختلف الفعاليات والمبادرات التي يشرف عليها المركز.

ويُعدُّ المركز الوطني للفعاليات الجهة المعنية بتطوير قطاع الفعاليات في السعودية، من خلال تمكين الجهات المنظمة، ورفع جودة التجارب، وتعزيز أفضل الممارسات التي تسهم في توسيع مشاركة مختلف فئات المجتمع في الفعاليات ودعم نمو القطاع واستدامته.