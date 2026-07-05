قبل المعسكر.. الشباب يعيد خليفة

أعلن نادي الشباب، الأحد، عن تعيين الجزائري الدكتور جمال خليفة طبيبًا للفريق الأول لكرة القدم.

وذكر النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن قرار الإدارة بتعيين الجزائري خليفة يأتي ضمن خطتها لتطوير الهيكل الإداري وتعزيز المنظومة الطبية باستقطاب الكفاءات المتخصصة.

وأوضح النادي أن خليفة سيتولى أيضًا إضافة إلى مهامه الإشراف على الجهاز الطبي، إلى جانب تطوير برامج الوقاية والتأهيل والاستشفاء بما يعزز التكامل مع الأجهزة الفنية، ويسهم في رفع جاهزية اللاعبين وفق أفضل الممارسات.

وسبق للجزائري الدكتور جمال خليفة العمل في نادي الشباب على فترات، كما عمل أيضًا في المنتخب السعودي الأول.

ويأتي تعيين خليفة طبيبًا للفريق الشبابي تأكيدًا لما أوردته «الرياضية» في 24 يونيو الماضي، إذ كشفت نقلًا عن مصادر خاصة أن إدارة نادي الشباب توصلت إلى اتفاق مع الدكتور الجزائري جمال خليفة لتولي منصب طبيب الفريق الأول، على أن يتم التوقيع رسميًا معه بعد موافقة لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتأهب الفريق الشبابي لخوض منافسات الموسم الجديد بمعسكر خارجي في النمسا خلال الفترة من 15 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل، ويتضمن خوض خمس مواجهات تجريبية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.