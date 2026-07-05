4 تجريبيات تجهز الهلال في النمسا

يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم أربع مواجهات تجريبية خلال معسكره الخارجي في النمسا ضمن تحضيراته للموسم الجديد وفق ما أعلن النادي، الأحد.

وينطلق معسكر النمسا 15 يوليو الجاري، ويستمر حتى 3 أغسطس.

ويفتتح الأزرق مبارياته التجريبية بلقاء شتورم جراتس النمساوي 19 يوليو الجاري، ومن ثم يواجه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في 24 منه، وبعد خمسة أيام يلاقي مولودية الجزائري، ويختتم المعسكر أمام الأهلي القطري في الثالث من الشهر المقبل.

وكان الفريق الهلال دشن تحضيراته بمرحلة أولى انطلقت السبت، وتستمر نحو 10 أيام، وتتضمن الفحوصات الطبية للاعبين وتدريبات تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق.

ويغيب عن المرحلة الأولى من الإعداد اللاعبون الدوليين بعد منحهم راحة إضافية بسبب مشاركتهم في كأس العالم، فيما تشهد التحضيرات مشاركة سبعة لاعبين أجانب، وهم: الثلاثي الفرنسي كريم بنزيما، سايمون بوابري ومحمد ميتي، والثنائي البرازيلي مالكوم فيليبي، وماركوس ليوناردو، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والتركي يوسف أكشيتشيك.