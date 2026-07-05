ويمبلدون.. نعومي تطيح بأرينا

ودّعت البلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا في كرة المضرب، بطولة ويمبلدون من الدور الرابع على يد اليابانية نعومي أوساكا ،الأحد، حيث حققت اللاعبة فوزًا ساحقًا بنتيجة 6-2 و7-6 (2) على الملعب الرئيسي، لتُشعل المنافسة في منافسات فردي السيدات.

وسيطرت نعومي، المصنفة الرابعة عشرة، على مجريات المباراة.

وصرخت أرينا من الإحباط خلال المجموعة الأولى التي استمرت 32 دقيقة، بعد أن أخطأت في تقدير قوتها الهجومية.

كانت المجموعة الثانية أقرب إلى المباراة الحماسية التي توقعها الجمهور، لكن نعومي حافظت على هدوئها لتنهي سلسلة أرينا المكونة من 21 شوطًا فاصلًا دون هزيمة في البطولات الأربع الكبرى، محققةً بذلك أكبر فوز لها منذ عودتها إلى جولة المحترفين عام 2024 بعد ولادة ابنتها شاي.

وأثارت نعومي ضجةً مجددًا بملابسها المستوحاة من الطراز الياباني، لكنّ أداءها الباهر في التنس هو ما بدأ يلفت الأنظار حقًا.

كانت نعومي هي الأقوى منذ البداية، حيث أربكت جودة إرسالاتها منافستها باستمرار، وكسرت إرسالها مرتين لتفوز بالمجموعة الأولى.