الاتفاق يشترط 40 مليونا.. الاتحاد يتقدم سباق الغنام

اشترطت إدارة نادي الاتفاق الحصول على 40 مليون ريال تُسدَّد دفعة واحدة للموافقة على بيع خالد الغنام، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإدارة الاتفاقية تنازلت عن 8 ملايين ريال من قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، الذي يبلغ 48 مليون ريال، لتسهيل إتمام الصفقة.

وأكدت المصادر أن نادي الاتحاد بات يتقدم سباق التعاقد مع الغنام، الذي يتصدر قائمة خيارات الفريق الغربي لتدعيم صفوفه، وسط تحركات لحسم الصفقة قبل 5 أغسطس المقبل، موعد انتهاء صلاحية الشرط الجزائي في عقد اللاعب. وأضافت المصادر أن ناديي القادسية والدرعية دخلا خلال الأيام الماضية على خط المفاوضات، في محاولة للحصول على خدمات اللاعب.

وكانت إدارة الاتفاق تخطط لتمديد عقد الغنام، الممتد حتى صيف 2028، مع تحسين مزاياه المالية ورفع قيمة الشرط الجزائي، بعد المستويات اللافتة التي قدمها الموسم الماضي، بهدف تحصين اللاعب من العروض المستقبلية، إلا أن قيود الرقابة المالية حالت دون إتمام ملف التجديد. ويقضي الغنام حاليًا إجازته عقب مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، على أن يلتحق بتدريبات الاتفاق بعد أسبوعين، في المعسكر الإعدادي المقرر بإسبانيا.

وقدم اللاعب موسمًا استثنائيًا بقميص الاتفاق، بعدما أسهم في 20 هدفًا، بتسجيله 13 هدفًا وصناعة 7 أهداف.