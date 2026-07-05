محامي جيسوس لـ الرياضية: تدريب الأخضر مستبعد

توقفت اتصالات مسؤولي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع البرتغالي جورجي جيسوس، المدرب السابق للنصر، عند مرحلة الاستفسار الأولي، دون أن تتطور إلى مفاوضات رسمية، وفق ما أكده محاميه لويس ميجيل لـ«الرياضية».

وقال لـ«الرياضية» ميجيل في حديثه: «لا أعتقد أن يحدث ذلك، وأن يصبح جيسوس مدربًا للمنتخب السعودي. بالفعل كانت هناك أحاديث مع مسؤولين عقب نهاية مشواره مع النصر حول هذا الاحتمال، لكن لم يحدث أي شيء ملموس».

وأضاف: «الاحتمال الأكبر أن جيسوس يريد البقاء في البرتغال، ولا توجد حتى هذه اللحظة عروض له من هناك، فيما يملك عروضًا من قطر وتركيا والبرازيل، وعلينا الانتظار لمعرفة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة». وارتبط اسم جيسوس بتدريب المنتخب السعودي عقب وداع الأخضر كأس العالم من دور المجموعات، من دون دخول الاتحاد السعودي في مفاوضات رسمية معه.

وكان المدرب البرتغالي قد غادر النصر بعد التتويج بلقب دوري روشن السعودي، رافضًا تجديد عقده مع النادي العاصمي، قبل أن يتعاقد الأخير مع الأسترالي آنج بوستيكوجلو لمدة موسمين، الذي بدأ مهامه رسميًا استعدادًا للموسم الجديد.