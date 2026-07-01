# بعد أن حقق النصر الدوري الـ20 في تاريخه، وهو اللقب الذي أعتبره الأقوى في تاريخ الكرة السعودية، كتبت: «متصالح مع نفسي لدرجة أنني لا أريد أن أعرف ماذا سيفعل النصر الموسم القادم، لأنني أعرف أن هناك أيادي أمينة تعمل من أجله». ولأن العمل في النصر بدأ في الأمتار الأخيرة من الموسم المنصرم، لم يشعر به أحد.

# حتى الإعلام العالمي لم يلحظ التحركات النصراوية، لأنها كانت محاطة بسرية كبيرة للغاية.

الكثير كان يعتقد أن هدوء النصر يعني توقف العمل أو بطء الحركة، لكن الحقيقة التي يجب أن يعترف بها جيش وسائل التواصل الاجتماعي، ومعه الإعلام الرياضي، هي أن النصر يكسب من خلال تحركاته المدروسة، التي يتم التكتم عليها باحترافية من قبل القائمين على إدارة النادي.

# التعاقد مع المدرب الأسترالي، من أصول يونانية، آنج بوستيكوجلو، كان صدمة للشارع الرياضي، بل وللإعلام العالمي أيضًا.

الصدمة لم تكن في اسم المدرب فحسب، بل في أن اسمه لم يُتداول نهائيًا خلال فترة المفاوضات، وهذه تُحسب للسيد سميدو والسيد سيماو. لكن يبقى السؤال: ما أسرار التعاقد مع آنج بوستيكوجلو؟

# عندما لم ينجح الفريق البرتغالي بنادي النصر في إقناع جيسوس بتجديد عقده، كان الهم الأكبر لدى صناع القرار في النصر هو: كيف تتم المحافظة على الشخصية الفنية التي صنعها جيسوس؟

كيف يواصل النصر اللعب بشخصيته الهجومية التي ساهمت في تحقيق الدوري الـ20، رغم أن منافسه الهلال يتفوق من الناحية المادية، وكذلك من حيث عمق دكة البدلاء؟

#لقد كان آنج بوستيكوجلو الهدف الأول لإدارة النصر، ولم يكن مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، أو غيره، هو الهدف الحقيقي. وربما كان تداول تلك الأسماء قد ساهم في إبعاد الأنظار عن المفاوضات الفعلية، وقد وقعنا جميعًا في هذا الفخ، وأنا أولهم.

# يمتلك آنج بوستيكوجلو خبرة كبيرة في الكرة الآسيوية. فقد بدأ مسيرته التدريبية بتحقيق نجاحات لافتة في أستراليا، إذ قاد ساوث ملبورن للفوز بالدوري الأسترالي مرتين، كما تُوج معه ببطولة أوقيانوسيا للأندية عام 1999. وبعدها حقق لقب الدوري الأسترالي مرتين مع بريزبن رور.

أما مع منتخب أستراليا، فقد حقق أول لقب قاري في تاريخ المنتخب عندما تُوج بكأس آسيا عام 2015، كما لا يمكن إغفال تجربته المميزة مع يوكوهاما الياباني، حين قاده إلى الفوز بلقب الدوري الياباني عام 2019.

# ولن ينسى متابعو كأس العالم ما قدمه آنج بوستيكوجلو مع منتخب أستراليا في مونديال البرازيل 2014، عندما أوقعته القرعة في مجموعة الموت إلى جانب إسبانيا وهولندا وتشيلي.

ورغم خروج أستراليا من دور المجموعات، فإن أداءها نال إشادة واسعة، خصوصًا أمام هولندا، في المباراة التي انتهت بخسارتها بنتيجة 3-2 بعد أداء هجومي وشجاع.

#ربما لا يعلم الكثيرون أن بوستيكوجلو قاد أستراليا أيضًا إلى التأهل لكأس العالم 2018، بعد أن عبر الملحق الآسيوي ثم الملحق العالمي، قبل أن يعلن استقالته من تدريب المنتخب عقب حسم بطاقة التأهل.

#هذا جزء من السيرة الآسيوية لآنج بوستيكوجلو، إذا استثنينا ما حققه في أوروبا. وهو مدرب هجومي بامتياز، يعتمد على الاستحواذ، والضغط العالي، وبناء الهجمة من الخلف، ولا يغيّر شخصيته أمام أي منافس، سواء كان ينافس على البطولات أو يصارع من أجل البقاء.

ولهذا أرى أنه قادر على مواصلة النهج الذي رسخه جيسوس، مع إضافة بصمته الخاصة.

ولأن النصر تنتظره أهداف كبيرة في الموسم القادم، وفي مقدمتها المنافسة على دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد كان من المهم التعاقد مع مدرب يعرف الأجواء الآسيوية جيدًا، ويمتلك سجلًا مميزًا في الدوريات التي عمل بها، سواء في آسيا أو أوروبا، حيث حقق نجاحات لافتة مع سيلتيك الاسكتلندي، قبل أن يقود توتنهام الإنجليزي إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

#بناءً على ذلك، يمكن القول إن آنج بوستيكوجلو تم تركيبه على تركيبة السفينة النصراوية، ويبدو أنه أحد أفضل الخيارات لقيادة المرحلة المقبلة وخلافة جيسوس.

أما صفقات النصر القادمة، فأعتقد أنها ستكون امتدادًا لما سبق، وسيبقى شعارها:

«الهدوء الذي يسبق العاصفة»... ترقبوها.