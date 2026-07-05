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الهلال يفحص

2026.07.05 | 11:17 pm
أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم فحوصات طبية قبل خوضهم الحصة التدريبية على ملعب النادي، الأحد ضمن المرحلة الأولى من برنامج الاستعدادات للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الهلال)
الهلال يفحص

الهلال يفحص

الهلال يفحص

الهلال يفحص

الهلال يفحص