الهلال يفحص

أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم فحوصات طبية قبل خوضهم الحصة التدريبية على ملعب النادي، الأحد ضمن المرحلة الأولى من برنامج الاستعدادات للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الهلال)