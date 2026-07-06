الفيحاء يجدد عقد البقعاوي

جدد نادي الفيحاء عقد محمد البقعاوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2028 حسبما كشف عنه النادي، الأحد.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الفيحاء بيته، والحكاية مستمرة حتى 2028» مضيفًا أن التجديد مع البقعاوي يأتي امتدادًا لمسيرته مع الفريق الممتدة من موسم 2017-2018 تخللها تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والمشاركة التاريخية في دوري أبطال آسيا.

من جانبه، أعرب البقعاوي عن سعادته بتجديد عقده مع الفيحاء، مؤكدًا اعتزازه بمواصلة تمثيل النادي، ومتطلعًا إلى بذل كل ما لديه مع زملائه لتحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة المقبلة.

وارتدى البقعاوي البالغ من العمر 30 عامًا قميص «البرتقالي» في 226 مباراة خلال تسعة مواسم، أما في الموسم الماضي فقد شارك في 31 مواجهة منها 30 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.