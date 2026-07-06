ترامب: تعليق إيقاف بالوجون صحح ظلما كبيرا

شكر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، الاتحاد الدولي «فيفا» على تعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة التي كانت مفروضة على فولارين بالوجون المهاجم الأميركي، ما يسمح له بالمشاركة في مواجهة بلجيكا في ثمن النهائي لمونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة.

وكان من المقرر أن يغيب بالوجون عن مباراة الإثنين بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة بشكل مثير للجدل عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد «VAR» في مباراة الدور الثاني والثلاثين ضد البوسنة والهرسك، إثر دهس قدم المدافع طارق محاريموفيتش، في اللقاء الذي فازت فيه الولايات المتحدة 2-0.

وبموجب قواعد «فيفا»، فإن البطاقة الحمراء المباشرة تستوجب تلقائيًا الإيقاف لمباراة واحدة، وهي عقوبة لا يمكن للنادي أو المنتخب استئنافها.

غير أن الاتحاد الدولي أعلن الأحد أن العقوبة سيتم تعليقها لمدة عام، في خطوة مفاجئة لم يُقدَّم بشأنها أي تفسير محدد.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال» الأحد«: «شكرًا لفيفا على القيام بما هو صواب، وتصحيح ظلم كبير!».

قوبل قرار «فيفا» بانتقاد لاذع من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الذي قال إنه «مذهول» من قرار فيفا تعليق البطاقة الحمراء.

كتب في بيان أنه «مذهول من قرار فيفا اعتبار لاعب الولايات المتحدة فولارين بالوجون، الذي عُلّقت عقوبته، مؤهلًا للمشاركة في مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا الإثنين».

وأضاف الاتحاد البلجيكي أنه «يدرس جميع الخيارات المحتملة».

ويُعد بالوجون عنصرًا أساسيًا في مشوار الولايات المتحدة في البطولة، وكان غيابه أمام بلجيكا سيشكّل ضربة للفريق في المباراة المقررة في سياتل.

وسجّل المهاجم ثلاثة أهداف للولايات المتحدة في هذا المونديال، بينها ثنائية في المباراة الافتتاحية للمنتخب ضد الباراجواي.

وقال مدرب المنتخب الأمريكي، ماوريسيو بوتشيتينو، إن بالوجون «لم يكن يجب أبدا» أن يتلقى بطاقة حمراء في تلك اللقطة، مؤكدًا أن لاعبه كان «يصارع من أجل الكرة» وأن الاحتكاك لم يكن متعمدًا.

وأضاف بوتشيتينو في حينه أنه «ينبغي أن يكون من العدل» الطعن في القرار.

لكن بعد إبلاغه بأن متحدثًا باسم فيفا أكد أن العقوبة غير قابلة للاستئناف، بدا المدرب الأمريكي وكأنه تقبّل أنه سيتعين عليه التفكير في «خيارات مختلفة» لقيادة خط هجوم فريقه أمام بلجيكا.

بدوره، قال بالوجون للصحافيين الجمعة إن الإيقاف «أمر يجب أن أتقبّله»، مؤكدًا أنه يركز على دعم زملائه من المدرجات.

وقد اتخذت لجنة الانضباط التابعة لفيفا قرار تعليق العقوبة.

وجاء قرار الاتحاد الدولي بعد أن دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إلغاء البطاقة الحمراء.

وجاء في بيان «فيفا»: «عملا بالمادة 27 من قانون الانضباط، يتم تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة لفترة اختبار مدتها عام واحد».

وأضاف البيان «إذا ارتكب فولارين بالوجون مخالفة أخرى مماثلة من حيث الطبيعة والخطورة خلال فترة الاختبار، فسيتم إلغاء تعليق العقوبة وتنفيذها، دون الإخلال بأي عقوبة إضافية قد تُفرض على المخالفة الجديدة».

وسبق أن طُرد نجم البرتغال كريستيانو رونالدو أمام إيرلندا بسبب ضربة بالمرفق خلال مباراة تصفيات لهذا المونديال.

وكانت العقوبة اللاحقة بالإيقاف لثلاث مباريات تعني غياب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات عن أول مباراتين في كأس العالم 2026. لكن فيفا خفف عنه العقوبة عبر تعليق مباراتين منها.