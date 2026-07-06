فرنسا تطلب إلغاء بطاقة لأوليسيه

طلب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من الاتحاد الدولي «فيفا» إلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مايكل أوليسيه خلال فوز المنتخب الفرنسي على الباراجواي في ثمن نهائي مونديال 2026، وذلك وفق ما علمت وكالة فرانس برس الأحد من مصدر مقرّب من الملف.

وفي الوقت بدل الضائع من مباراة محتدمة، عاقب الحكم الأوزبكي إيلجيز تانتاشيف صانع الألعاب الفرنسي صاحب الـ24 عامًا، إثر مشادة مع لاعب الباراجواي ماتياس جالارسا، على الرغم من أن اللقطات تُظهر بوضوح أن أوليسيه لم يلمس منافسه.

ووضع لاعب بايرن ميونيخ الألماني إصبعه أمام فمه، ثم سقط لاعب الوسط الباراجواياني على أرض الملعب متظاهرًا بتلقي ضربة في وجهه من الفرنسي، ما دفع الحكم إلى إنذاره.

وإذا تلقى أوليسيه بطاقة صفراء جديدة في ربع النهائي أمام المغرب الخميس في فوكسبورو، قرب بوسطن، فسيُحرم من المشاركة في حال تأهل فريقه إلى نصف النهائي.

كما يواجه برادلي باركولا ومانو كونيه، اللذان حصلا أيضًا على بطاقتين صفراوين أمام الباراجواي، خطر الإيقاف في حال إنذارهما مجددًا أمام «أسود الأطلس».