هولندا تستقبل التعاون

وصل فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى هولندا، مساء الأحد، لبدء معسكر تدريبي في مدينة ميرلو، يمتد حتى نهاية شهر يوليو الجاري استعدادًا للموسم الجديد.

وغادرت بعثة «السكري» من مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي في بريدة على متن طائرة خاصة.

وخضع اللاعبون اليومين الماضيين إلى فحوصات طبية، سنوية اعتيادية تسبق بدء برامج الإعداد.

وعدّل التعاون برنامجه، وقدّم التجمّع في النادي وانطلاقة المعسكر، بطلب من الصربي زاركو لازيتيتش، المدرب الجديد، إذ كان مقررًا بدء التجمع في 5 من الشهر الجاري والسفر إلى هولندا في 11 منه.

ووفق البرنامج المعدّل، يعود التعاونيون إلى السعودية في 30 يوليو بدلا من 5 أغسطس المقبل.

وأنهى الفريق الموسم الماضي من دوري روشن السعودي في المركز الـ 6 برصيد 53 نقطة، ما أهّله إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2.

ولعِب «الذئاب» الموسم تحت القيادة الفنية للبرازيلي بيريكليس شاموسكا، الذي رحل عنهم بعد انتهاء المنافسات.