دومفريس.. رابع صفقات الريال

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع المدافع الهولندي دنزل دومفريس قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي مقابل نحو 23 مليون دولار، وفقًا لما أعلنه ثاني ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الماضي، الأحد.

وقال النادي الملكي في بيان: «توصلنا إلى اتفاق لانتقال اللاعب دنزل دومفريس الذي سيرتبط بنادينا لأربعة مواسم مقبلة حتى 30 يونيو 2030».

ويأتي التعاقد مع دومفريس صاحب الـ 30 عامًا، في إطار تدعيم صفوف بطل أوروبا 15 مرة بقيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، العائد إلى قيادته لفترة ثانية بعد أولى بين 2010 و2013، وذلك خلفًا لألفارو أربيلوا.

وتسعى إدارة نادي العاصمة الإسبانية إلى إعادة بناء الفريق بعد موسمين متتاليين من دون ألقاب كبرى.

ويعزز دومفريس المنافسة في مركز الظهير الأيمن إلى جانب الدولي الإنجليزي ترنت ألكسندرأرنولد.

وكان اللاعب الهولندي قد انضم إلى الإنتر قادمًا من آيندهوفن عام 2021، وتُوّج مع الفريق اللومباردي بلقب الدوري الإيطالي مرتين في 2024 و2026، كما حلّ معه وصيفًا في دوري أبطال أوروبا مرتين في 2023 و2025.

ويُعدّ المدافع رابع صفقات ريال الصيف الجاري، بعد الظهير الأيسر مارك كوكوريّا ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا وقلب الدفاع الفرنسي إبراهيما كوناتيه.

وشارك دومفريس مع هولندا في كأس العالم 2026 الجارية حاليًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بخوضه جميع المباريات الأربع كاملة، قبل خروج منتخب بلاده من دور الـ32 أمام المغرب 2-3 بركلات الترجيح «1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي»، علمًا أنه قدّم تمريرتين حاسمتين في البطولة.