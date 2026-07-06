دي لا فوينتي: لقاؤنا نهائي.. ورونالدو تحت مراقبتنا

حذّر لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، من الهدّاف البرتغالي كريستيانو رونالدو عشية مواجهة المنتخبين في ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم، معتبرًا أن اللقاء سيكون «بمثابة نهائي».

وقال المدرب الإسباني الأحد، بعد نحو ساعتين من حضور رونالدو مؤتمرًا صحافيًا في أرلينجتون قرب دالاس: «قلت في مناسبات سابقة إنني معجب صريح بكريستيانو، كما أنني معجب بلاعبين وأشخاص مثله يملكون الشخصية والطموح ويعرفون كيف يتطورون وينمون يومًا بعد يوم. إنه نموذج للقيم بالنسبة للشباب وكذلك للكبار».

وأضاف: «لذلك أكنّ تقديرًا كبيرًا لكريستيانو، فهو لاعب، رغم تقدمه في العمر، لا يزال قادرًا على تقديم المزيد، واليوم هو لاعب يجب مراقبته دائمًا، كما هو الحال دائمًا مع كريستيانو».

وكان رونالدو أشار في المؤتمر إلى أن مفتاح الفوز على إسبانيا هو «أن نكون مؤمنين بأنفسنا، أن نركض وأن نتحلى بالشجاعة، هذه هي الطريقة الوحيدة التي أراها لنفوز على إسبانيا».

وتابع دي لا فوينتي: «أعتقد أن المباراة لا تعني فرض رقابة فردية عليه تحديدًا، لكن علينا الانتباه له عندما يتواجد في مناطق معينة من الملعب لذلك سنكون حذرين معه».

واعتبر المدرب الذي يقود «لا روخا» منذ 2022 أن المواجهة مع البرتغال في دور الـ16 ستكون «بمثابة نهائي. المباراة النهائية تعني أنها قد تكون الأخيرة إذا لم نتأهل، أو أنها تفتح الطريق لمباريات أخرى. لذلك يجب أن يكون التحسن قويًا، مستمرًا، لكن فوريًا أيضًا أعتقد أننا نسير في هذا الاتجاه».

وستكون المواجهة بين بعض أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، لكن دي لا فوينتي رأى أن «لاعبيّ هم الأفضل لأنني أعرفهم جيدًا، وأعرف عملهم اليومي وقدرتهم على التطور».

تابع «غدًا سيتواجه فريقان بخصائص متشابهة في جميع الجوانب. المباراة ستحسمها التفاصيل. عندما يكون هناك هذا العدد من اللاعبين المميزين، يمكن لأي لحظة أن تغيّر مجرى اللقاء. نؤمن بضرورة التمسك بأسلوبنا، مع محاولة تقديم أفضل ما في كرة القدم».

وتطرّق إلى النجم الشاب لامين يامال صاحب الـ19 عامًا، قائلًا: «أعتقد أن اللاعب ليس موهبته فقط هي ما تصنعه، بل هناك عوامل أخرى كثيرة. الأهم هو التحكم في العواطف والمشاعر داخل الملعب، وهذا ما يميز اللاعبين الكبار».