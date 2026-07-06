القادسية يبدأ المعسكر.. ورودجرز: نبني قاعدة قوية

افتتح فريق القادسية الأول لكرة القدم معسكره الخارجي، الأحد، بحصة تدريبية مسائية في مدينة جيرونا الإسبانية، وسط تركيزٍ من المدرب الأيرلندي الشمالي على اللياقة البدنية.

وفرض رودجرز تمارين بدنية متنوعة، مع بعض التطبيقات الفنية بالكرة، في مستهل مرحلة الإعداد الرئيسة قبل بدء الموسم الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل.

وشَهِدت الحصة التدريبية مشاركة المغربي سفيان الكرواني، الظهير الأيسر، المنضم أخيرًا قادمًا من أوتريخت الهولندي.

ويستهدف رودجرز إيصال لاعبيه إلى الجاهزية قبل انطلاق موسمٍ يشاركون فيه على الصعيدين القاري والمحلي، بعدما تأهّلوا إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي تصريحٍ له، عبر المركز الإعلامي للنادي الشرقاوي، قال المدرب: «نسعى خلال هذه المرحلة إلى رفع الجاهزية البدنية للفريق إلى أعلى مستوى ممكن وبناء قاعدة قوية ننطلق منها طوال الموسم».

واستبعد الأيرلندي الشمالي تأثّر انطلاقة الإعداد سلبًا بغياب بعض اللاعبين الدوليين، موضحًا: «سينضمون إلى الفريق في وقت لاحق بعد حصولهم على الراحة المناسبة»، مشيرًا إلى تطلّع القادسية لموسم حافل يطمح خلاله إلى المنافسة وتحقيق تطلعات جماهيره.

وعن سبب اختيار جيرونا موقعًا للمعسكر، صرّح «تملك مرافق متميزة تساعد على تنفيذ البرنامج الإعدادي». ولخّص أهدافه من الإعداد بالقول: «رفع الجاهزية، وترسيخ أسلوب اللعب، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، خصوصًا مع انضمام عناصر جديدة وعودة عدد من اللاعبين بعد انتهاء إعاراتهم».

ويستمر المعسكر في جيرونا حتى 26 يوليو الجاري، وينضم اللاعبون الدوليون إلى الفريق في وقت لاحق بعد انتهاء فترة الراحة المقررة لهم، في حين يواصل المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس تمثيل منتخب بلاده في كأس العالم الجارية.