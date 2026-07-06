5 أجانب في انطلاقة النصر.. وسيماكان ينضم الإثنين

دشن فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته الأحد في مركز «دار النصر» التدريبي بمشاركة خمسة لاعبين أجانب ضمن المرحلة الأولى من تحضيراته للموسم الجديد وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأجرى الفريق النصراوي حصته التدريبية الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، ومشاركة اللاعبين المحليين باستثناء الدوليين، إضافة إلى البرازيلي بينتو ماتيوس حارس المرمى ومواطنيه ويسلي تيكسيرا وأنجيلو جابرييل، والإسباني إنييجو مارتينيز والفرنسي كينجلسي كومان، بينما يلتحق مواطنه محمد سيماكان بالتدريبات، الإثنين.

وقاد بوستيكوجلو التدريبات بعد ساعات من وصوله إلى الرياض عقب توليه المهام الفنية للفريق النصراوي خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس الذي غادر منصبه مع ختام الموسم الماضي، الذي شهد تتويج الفريق بلقب دوري روشن السعودي.

وبدأ الفريق النصراوي استعداداته بغياب لاعبيه الدوليين بعد منحهم راحة إضافية بسبب مشاركتهم الدولية في كأس العالم 2026، الجارية حاليًّا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهم: نواف العقيدي، عبد الإله العمري، نواف بوشل، عبد الله الخيبري، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان، السنغالي ساديو ماني، والثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليش.

وتلا المرحلة الأولى من التحضيرات التي تمتد حتى 11 يوليو الجاري، مرحلة ثانية في أبها تستمر حتى 22 منه، ومن ثم تغادر بعثة الفريق للدخول في معسكر خارجي في لشبونة البرتغالية خلال الفترة من 25 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل.