كورتوا: تعليق حمراء بالوجون سابقة خطيرة

عبّر الفرنسي رودي جارسيا، مدرب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، عن دهشته من قرار تعليق البطاقة الحمراء التي تلقاها الأمريكي فولارين بالوجون، والتي كانت ستحرمه من خوض مباراة ثمن نهائي كأس العالم الإثنين ضد «الشياطين الحمر»، فيما وصف تيبو كورتوا حارس المرمى القرار بالسابقة الخطيرة الأحد.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «لم أكن أعلم أن الخامس من يوليو يوافق الأول من أبريل في فيفا».

وأضاف: «يجب الاكتفاء ببيان الاتحاد البلجيكي، فهو دقيق جدًا. هذا الأمر لم يحدث من قبل في تاريخ كأس العالم. من خلال ذلك، يدافع الاتحاد البلجيكي عن مصالح كرة القدم وقيمها ونزاهتها»، قبل أن يرفض الإجابة عن مزيد من الأسئلة حول هذا الموضوع.

وكان الاتحاد البلجيكي قد أعرب عن ذهوله، مشيرًا إلى أنه يواصل دراسة متعمقة لهذا الملف من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة لجميع الدول المشاركة، وكذلك المبادئ الأساسية للعب النظيف التي تحكم رياضتنا.

من جانبه، اعتبر حارس مرمى بلجيكا تيبو كورتوا، خلال المؤتمر الصحافي ذاته، أن التوقيت «غريب، عشية المباراة».

وقال حارس ريال مدريد الإسباني: «هذا يخلق سابقة خطيرة وغريبة، لكن في النهاية، لا يمكننا فعل شيء»، مضيفًا أن «الشياطين الحمر» يتمتعون بـ«الهدوء».

وتابع: «كمجموعة، نريد الفوز على أرض الملعب مهما كان اللاعبون في الفريق المقابل. على الاتحاد أن يتحرك ويحمي كرة القدم بشكل عام. أما نحن، فنركز فقط على المباراة».

وفي وقت سابق، شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طلب شخصيًا من رئيس فيفا جياني إنفانتينو إعادة النظر في البطاقة الحمراء لبالوجون، الاتحاد الدولي على تعليق هذه العقوبة.

وطرد بالوجون الأربعاء خلال مباراة ثمن النهائي التي فاز بها المنتخب الأمريكي 2-0 على البوسنة والهرسك، بعد أن داس على ساق المدافع طارق محاريموفيتش. وتنص لوائح فيفا على أن البطاقة الحمراء تستوجب الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، ولا يمكن للمنتخب المعني الطعن فيها.