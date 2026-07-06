مفاجأة مونديالية.. النرويج تعيد البرازيل إلى إخفاق 1990

فجرت النروج مفاجأة من العيار الثقيل عندما سجل مهاجمها إرلينج هالاند هدفين متأخرين أطاحا بالبرازيل «2-1»، حاملة اللقب خمس مرات قياسية، من ثمن نهائي مونديال 2026 في كرة القدم، الأحد في نيوجيرزي.

وأهدرت البرازيل ركلة جزاء عبر برونو جيمارايش في أول ربع ساعة، فيما ضرب هالاند بقوة «79 و90» رافعًا رصيده إلى سبعة أهداف بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي، لتلاقي بلاده الفائز بين إنجلترا والمكسيك اللتين تلعبان لاحقًا في مكسيكو.

وهذه أول مرة تخفق البرازيل التي سجل لها نيمار ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، في بلوغ ربع النهائي منذ نسخة 1990 في إيطاليا.