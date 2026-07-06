الرياض يحافظ على بوريان ويطير إلى النمسا

استبق نادي الرياض معسكر فريقه الأول لكرة القدم بالحفاظ على الكندي ميلان بوريان، حارس المرمى المخضرم، للذود عن شباك «مدرسة الوسطى» موسمًا ثالثًا.

وأعلن النادي، عبر مركزه الإعلامي مساء الأحد، عن التجديد مع الحارس البالغ من العمر 38 عامًا، دون تحديد مدة العقد.

بذلك، يستمر الكندي في تمثيل الفريق الذي ضمَّه خلال فترة انتقالات صيف 2024.

في سياق متصل، يطير الرياض إلى النمسا الثلاثاء لبدء معسكر تدريبي خارجي استعدادًا للموسم المقبل.

ويتجمع اللاعبون الإثنين للخضوع لفحوصات طبية قبل الرحلة الأوروبية.

ويستمر المعسكر حتى 27 يوليو الجاري، حسبما ذكر المركز، الذي كشف السبت عن الإبقاء على المدرب البرازيلي ميشيل دولاك.

وجددت إدارة النادي العاصمي التعاقد مع دولاك، بعد قيادته الفريق إلى البقاء على صعيد دوري روشن السعودي نهاية الموسم الماضي