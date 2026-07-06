«النشامى» يطوي حقبة سلامي

أعلن الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ​انتهاء مسيرة المدرب المغربي جمال سلامي مع المنتخب الأول بعد نهاية مشوار الفريق في كأس العالم.

وودع الأردن كأس العالم من الدور الأول عقب ثلاث هزائم أمام النمسا والجزائر والأرجنتين حاملة اللقب.

وقال الأمير ‌علي عبر ‌حسابه في منصة ​إكس: «أثناء ‌لقائي ⁠مع ​الأخ العزيز جمال ⁠السلامي ومع ختام مسيرته مع منتخب النشامى نشكرك على جهودك وعطائك المتميز، وعلى إسهامك في تحقيق الإنجاز التاريخي بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم».

وأضاف: «كانت تجربتك مع النشامى ⁠استثنائية وستبقى دائمًا ابنًا ‌عزيزًا للأردن بما ‌قدمته من إخلاص واحترافية ​وروح قيادية. كل ‌الأمنيات لك بدوام التوفيق والنجاح في ‌محطتك المقبلة، كما ستظل أهلًا للمشورة وصاحب خبرة نعتز بها ونستفيد منها».

وتولى سلامي صاحب 55 عامًا تدريب الأردن في يونيو ‌2024 خلفًا لمواطنه الحسين عموتة وحافظ على صلابة الفريق الدفاعية ⁠واعتمد أسلوب ⁠لعب قائم على المرونة والانسجام الجماعي، مبرزًا قدرته على توظيف إمكانات لاعبيه بأفضل شكل ممكن.

وقاد الفريق إلى نهائي كأس العرب نهاية العام الماضي وخسر أمام منتخب بلاده المغرب في النهائي 3ـ2.

كما قاد الأردن إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البلاد بعدما أصبح ​أول منتخب ​عربي يتأهل للنهائيات بين ثمانية منتخبات شاركت بالفعل في البطولة.