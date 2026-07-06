رسالة بوستيكوجلو الأولى: الاحترام.. والبحث عن النسخة الأفضل

شدد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، المدرب الجديد لفريق النصر الأول لكرة القدم، على أهمية الاحترام، في أولى كلماته مع لاعبيه، الذين التقاهم مساء الأحد قبل أول حصة تدريبية ضمن برنامج إعداد حامل لقب دوري روشن السعودي للموسم المقبل.

وقاد بوستيكوجلو، الذي وصل صباحًا إلى الرياض، الحصة التدريبية داخل مركز «دار النصر».

وقبلها، دخل إلى غرفة الملابس وصافح اللاعبين، في حضور البرتغالي جوزيه سيميدو، الرئيس التنفيذي للنادي.

وقال سيميدو حسبما أورد حساب النادي على منصة «إكس»: «نحن في بداية شيء مميز، مع مدرب جديد حقق بطولاتٍ وإنجازات».

وألقى المدرب كلمةً على اللاعبين أكد فيها أهمية الاحترام، موضحًا: «أول شيء هو الاحترام.. لن تكون هناك قواعد كثيرة.. الاحترام فقط.. نحترم بعضنا بعضًا»، وأضاف: «عندما نأتي كل يوم إلى هنا، لا بد وأن نقدّر حياتنا، لأننا محظوظون جدًا»، مطالبًا اللاعبين بمحاولة تقديم أفضل نسخةٍ من أنفسهم.

ووقع النادي العاصمي عقدًا لموسمين مع المدرب السابق لفريق توتنام هوتسبير الإنجليزي.

ودرب الأسترالي سلتيك الإسكتلندي، ونوتنجهام فورست الإنجليزي، ويوكوهاما مارينوس الياباني، وتحت قيادته الفنية، فاز منتخب بلاده بكأس آسيا 2015.