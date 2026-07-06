بعد 3 أشهر كيروش يرحل عن «النجوم السوداء»

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، الأحد رحيله عن ​تدريب «النجوم السوداء» بعد ثلاثة أشهر من توليه المهمة عقب انتهاء مشوار المنتخب عند دور الـ32 لكأس العالم 2026.

وتولى المدرب صاحب الـ73 عامًا، الذي شارك في كأس ‌العالم للمرة الخامسة ‌على التوالي، ​مهمته ‌في أبريل الماضي ​خلفًا لأوتو ⁠أدو الذي انفصل عن غانا قبل 72 يومًا من انطلاق النهائيات.

وكتب كيروش على إنستجرام: «أغادر هذه الرحلة وأنا فخور بما حققناه، ولكن ⁠يراودني أيضًا ذلك الشعور ‌الإيجابي ‌بعدم الاكتفاء الذي ينتاب من ​يطمح إلى ‌المزيد دائمًا. لا ينبغي ‌أبدًا أن يكون الوصول إلى مستوى أعلى هو الهدف النهائي، بل يجب أن يكون بداية ‌لطموحات أكبر».

وفازت غانا على بنما وتعادلت مع إنجلترا ⁠قبل ⁠أن تخسر أمام كرواتيا لتحتل المركز الثالث في المجموعة 12 لتتأهل ضمن أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث. وخسرت غانا 0ـ1 أمام كولومبيا في الدور الأول لمرحلة خروج المغلوب.

وكان المدرب السابق لمنتخبات إيران والبرتغال ​ومصر قاد ​غانا في مباراة تجريبية واحدة قبل كأس العالم.