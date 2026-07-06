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فرحة التأهل

2026.07.06 | 02:24 am
احتفل لاعبو المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم فترة طويلة مع جماهيره بعد بلوغ ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب الفوز على البرازيل 2-1 في دور الـ16، الأحد (الوكالات)
فرحة التأهل

فرحة التأهل

فرحة التأهل

فرحة التأهل