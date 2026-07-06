فرحة التأهل

احتفل لاعبو المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم فترة طويلة مع جماهيره بعد بلوغ ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب الفوز على البرازيل 2-1 في دور الـ16، الأحد (الوكالات)