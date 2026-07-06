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خيبة أمل

2026.07.06 | 02:57 am
عاش لاعبو المنتخب البرازيلي لحظات عصيبة امتزجت بينها مشاعرهم بين الخيبة والحسرة بعد الخروج من ثمن نهائي كأس العالم 2026 إثر الخسارة أمام النرويج 1-2، الأحد (الوكالات)
خيبة أمل

خيبة أمل

خيبة أمل

خيبة أمل

خيبة أمل

خيبة أمل