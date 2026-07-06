خيبة أمل

عاش لاعبو المنتخب البرازيلي لحظات عصيبة امتزجت بينها مشاعرهم بين الخيبة والحسرة بعد الخروج من ثمن نهائي كأس العالم 2026 إثر الخسارة أمام النرويج 1-2، الأحد (الوكالات)