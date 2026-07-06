الأحوال الجوية تؤخر 3 مواجهات مونديالية

تأخرت لمدة ساعة كاملة انطلاقة مباراة منتخب المكسيك الأول لكرة القدم ونظيره الإنجليزي، فجر الاثنين، ضمن دور الـ 16 من كأس العالم الجارية.

وبسبب الأحوال الجوية، تبدأ المواجهة، على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، في تمام الـ 4 صباحا، بتوقيت السعودية، بدلًا من الـ 3. وأرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» صافرة البداية ‌بعد ⁠إصدار أمر للجماهير والفريقين بالاحتماء بسبب عواصف رعدية في المنطقة المحيطة.

وقال الاتحاد في بيانٍ له: «بسبب الظروف الجوية في مكسيكو سيتي، بما في ذلك المخاطر الناتجة عن البرق بالقرب من الملعب، تم تأجيل انطلاق المباراة». وتابع: «سلامة وأمن جميع الأفراد هي أولوية بالنسبة إلى فيفا. نشكر جميع الجماهير على تفهمهم وتعاونهم».

ويطبّق «فيفا» قواعد أمانٍ مشددة، للتعامل مع أي نشاط للبرق قرب محيط الملاعب.

وأدى السبب ذاته إلى تأجيل انطلاقة الشوط الثاني من مباراة فرنسا والعراق، ضمن مرحلة المجموعات، وبداية مباراة المكسيك والإكوادور، ضمن دور الـ 32.