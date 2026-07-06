نيمار يلوّح بالاعتزال: حاولت.. وانتهى الأمر

ألمح نيمار جونيور، نجم المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، إلى أنه قد يكون خاض آخر مباراةٍ ​دوليةٍ له بعد أن سجل هدفًا في الخسارة 1ـ2 أمام النرويج، الأحد، ضمن دور الـ 16 لكأس العالم 2026.

وأحرز المهاجم هدفه من ركلة جزاءٍ في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ‌من المباراة التي انتهت بخروج البرازيل من المونديال. وحقَّق منتخب "السامبا" اللقب ‌خمس ⁠مرَّاتٍ، ​وطال انتظاره ⁠لحصد السادس، إذ فاز بالبطولة آخر مرَّةٍ عام 2002.

وفي تعليقٍ موجزٍ بعد اللقاء مع برونو فورميجا، المحلِّل لدى قناة «جي إي تي في» البرازيلية، أشار نيمار إلى أن مسيرته مع منتخب البرازيل انتهت.

وقال اللاعب: «حاولت، ⁠حاولت، والآن انتهى الأمر. بدأت هنا، وانتهيت ‌هنا». في ‌إشارةٍ إلى الملعب الواقع في نيوجيرسي، ​إذ خاض أول مباراةٍ ‌له مع البرازيل على أرضيته عندما التقت تجريبيًّا الولايات المتحدة عام 2010.

ودخل نيمار، البالغ 34 عامًا، في حالةِ بكاءٍ بعد المباراة، التي شهدت إخفاق البرازيل في التأهل إلى دور ‌الثمانية لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990.

وتتَّجه البرازيل الآن نحو أطول ⁠فترةٍ ⁠تمر عليها دون الفوز بلقب المونديال منذ حصدها البطولة للمرَّة الأولى، فبحلول عام 2030 سيكون قد مرَّ 28 عامًا دون أن ترفع الكأس.

وإذا أكد نيمار اعتزاله اللعب الدولي، فسيختتم مسيرته مع البرازيل برصيد 80 هدفًا، و58 تمريرةً حاسمةً في 130 مباراةً.