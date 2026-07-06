بعد تأهل النرويج.. احتفالية التجديف تجتاح شوارع أوسلو

تدفَّق النرويجيون إلى الشوارع من أجل الاحتفال بفوز منتخب بلادهم الأول لكرة القدم الثمين على البرازيل 2ـ1، ​الأحد، ضمن دور الـ 16 لكأس العالم 2026، والتأهل إلى دور الثمانية.

وذكرت الشرطة في أوسلو، العاصمة النرويجية، أن أكثر من 90 ألف شخص تدفَّقوا إلى وسط المدينة للاحتفال بتأهل المنتخب بفضل ثنائية إيرلينج هالاند.

واحتشد ‌عشرات الآلاف ‌من المشجعين في ​ملعب ‌أوليفال، ⁠الذي ​يحتضن مباريات النرويج ⁠على أرضها، وشاهدوا المباراة على شاشاتٍ عملاقةٍ.

وشهد الملعب الاحتفالَ عبر حركة التجديف المتزامنة التي أصبحت علامةً مميَّزةً للجماهير النرويجية في مباريات ⁠فريقها بكأس العالم الجارية حاليًّا، ‌وتكرَّرت الطريقة ذاتها ‌في شوارع وساحات النرويج، ​إذ احتفلت البلاد ‌بما قد يكون أكبر انتصارٍ لها ‌في الرياضة الدولية.

وقال هالاند: «أتمنَّى لو كنت في تلك الشوارع. أتمنَّى لو كنت جزءًا من ذلك الاحتفال. على الجميع أن ‌يستمتعوا. على النرويج بأكملها أن تستمتع. إنه أحد أروع الأيام على ⁠الإطلاق ⁠في تاريخ النرويج. عليكم فقط أن تستمتعوا به، لأن هذا أمرٌ رائعٌ».

ومع إطلاق الألعاب النارية في سماء ملعب أوليفال، بدأت الجماهير تهتف: «نحن ذاهبون إلى القصر». وعندما وصلوا إلى القصر الملكي في المدينة، استقبلهم الأمير هاكون، ولي العهد النرويجي، الذي خرج لتحية الجماهير، وهو يرتدي وشاحًا لكرة ​القدم النرويجية ملفوفًا حول ​عنقه.

ويلتقي المنتخب النرويجي في دور الثمانية الفائز من مباراة إنجلترا والمكسيك.