هداف روشن يضع البصمة المونديالية الرابعة

أضاف المكسيكي جوليان كينونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، هدفًا رابعًا إلى رصيد مشاركته المونديالية، بعدما هزَّ شباك الإنجليز، فجر الإثنين بتوقيت السعودية، ضمن دور الـ 16 من كأس العالم.

وتقدَّم منتخب «الأسود الثلاثة» في مواجهته مع شريك الاستضافة بهدفين في الدقيقتين 36 و38، أحرزهما جود بيلينجهام، لاعب الوسط. وقلَّص المكسيكيون الفارق على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، حيث سجّل كينونيس هدفًا في الدقيقة 42 من تسديدةٍ داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد.

بذلك، واصل مهاجم القادسية تألُّقه المونديالي، رافعًا عدد أهدافه إلى أربعةٍ على صعيد البطولة، بعد تمكُّنه من التسجيل أمام جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية، والتشيك، والإكوادور ضمن دور الـ 32.

وفي مجمل مشواره مع المنتخب، ارتفع عدد أهدافه إلى ستةٍ في 27 مشاركةً.

وخلال الموسم الماضي، نال المهاجم القدساوي لقب هدَّاف دوري روشن السعودي، برصيد 33 هدفًا.