13 طردًا في المونديال.. وكوانساه أحدث الضحايا

رفع المدافع الإنجليزي جاريل كوانساه عدد اللاعبين المطرودين خلال كأس العالم الجارية إلى 13، نظير تلقِّيه بطاقةً حمراء مباشرة أمام المكسيك، فجر الإثنين، في دور الـ 16.

وأخرج الحكم الأسترالي علي رضا فجاني مدافع «الأسود الثلاثة» من أرضية ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني، عقابًا له على تدخُّلٍ عنيف.

وأشهر الحكام بطاقاتٍ باللون ذاته في وجه 12 لاعبًا، خلال ما مضى من المونديال، من بينهم ثلاثة في المباراة الافتتاحية التي جمعت بين المكسيك، شريك الاستضافة، وجنوب إفريقيا.

والتحق كوانساه بقائمةٍ طويلةٍ من المطرودين خلال مباريات البطولة، على مدى تاريخها، ضمَّت قبله 189 لاعبًا، طُرِدوا في 153 مباراة.

وشهِدت النسخة الجارية، 2026، إشهار الحمراء للاعبَين من جنوب إفريقيا، ومثلهما من قطر، ولاعبٍ من كلٍّ من المكسيك، والبوسنة والهرسك، وباراجواي، وبلجيكا، والعراق، وأوروجواي، والإكوادور، والولايات المتحدة الأمريكية.

وجميع حالات الطرد الـ 13 في البطولة مباشِرة، في ظل عدم تلقي أي لاعبٍ بطاقتين صفراوين خلال مباراةٍ واحدة.