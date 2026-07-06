إنجلترا تقهر النقص وتتجاوز المكسيك

تأهل المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026 بعد تجاوزه المكسيك 3ـ2، فجر الإثنين، على ملعب أزتيكا.

وأنهت المكسيك، إحدى الدول المشاركة في الاستضافة، أفضل مسيرةٍ لها في البطولة منذ 40 عامًا.

ومنح ‌جود بلينجهام التقدُّم لإنجلترا ‌بتسجيله ⁠هدفين خلال دقيقتين، إذ ⁠استغلَّ بدايةً تمريرةً عرضيةً من بوكايو ساكا، ثم تابع تمريرةً من هاري كين في الشباك، ليُخيِّم الصمت على الجماهير صاحبة الأرض.

وقلَّص المكسيكي جوليان كينونيس الفارق قبل نهاية ⁠الشوط الأول حيث كان أسرعَ ‌مَن تابع ‌كرةً مرتدةً داخل منطقة الجزاء، وسدَّدها في سقف ‌المرمى، ليُعيد الأمل لمنتخب بلاده.

وتقلَّص عدد لاعبي إنجلترا إلى عشرةٍ في الشوط الثاني بعد طرد جاريل كوانساه عقب ‌مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، لكنَّ هاري كين أعاد التقدُّم لـ "الأسود الثلاثة" بفارق هدفين ⁠بتسجيله ⁠ركلة جزاءٍ، مُنِحَت لهم إثر عرقلة الحارس راؤول رانخيل اللاعب أنتوني جوردون.

وأضاف راؤول خيمنيز الهدف الثاني للمكسيك من ركلة جزاءٍ أخرى بعدما أكَّدت تقنية var وجود مخالفةٍ من كين على برايان جوتيريز.

وتأخر انطلاق المباراة لمدة ساعةٍ بسبب سوء الأحوال الجوية في محيط ملعب أزتيكا.

وتواجه إنجلترا منتخب النرويج ضمن دور الثمانية في ميامي، السبت المقبل.