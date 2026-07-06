فينيسيوس: لم أهرب.. لا أعرف الغرور.. وتاريخي مع الريال يشهد على كفاءتي

دافع فينيسيوس جونيور، لاعب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، عن نفسه لعدم تنفيذه ركلة الجزاء التي احتُسِبَت لبلاده، الأحد، خلال المباراة أمام النرويج ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن زميله برونو جيمارايس، لاعب الوسط، ينفذها "بشكلٍ أفضل منه".

وبينما كانت النتيجة لا تزال التعادل دون أهدافٍ بإيست راذرفورد في ولاية نيوجيرزي، تصدَّى الحارس النرويجي ببراعةٍ لتسديدة جيمارايس.

وانتهى اللقاء بفوز النرويج 2ـ1، وإقصاء البرازيل من المونديال.

وتعرَّض نجم ريال مدريد الإسباني وهدَّاف "السيليساو" في البطولة بأربعة أهدافٍ، إلى جانب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لانتقاداتٍ حادةٍ بسبب إسناد هذه المهمة إلى جيمارايس.

وقال فينيسيوس بعد المباراة: "المدرب يقرِّر مسبقًا مَن سينفذ الركلات، وقد اختار جيمارايس. لم أكن يومًا مغرورًا، ولم أسعَ إلى أن أكون هدَّاف البطولة، لذا نفَّذ جيمارايس الركلة. هو يسدِّد ركلات الجزاء أفضل مني، وعليه اختاره المدرب".

وأضاف: "لم أتهرَّب أبدًا من مسؤولياتي. سيقول الكثيرون إنني لم أرغب في التنفيذ، لكنني لم أختبئ يومًا، وأنا أنفِّذ ركلات الجزاء في ريال مدريد عندما يختارني المدرب. علينا أن نستعد بشكلٍ أفضل لكأس العالم المقبلة، والمباريات التالية".