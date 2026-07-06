نيوكاسل يخطف الموهبة الإيفوارية

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الأحد، تعاقده مع بازومانا توري، جناح كوت ديفوار، قادمًا من هوفنهايم الألماني بعقدٍ طويل الأمد.

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن ‌وسائل الإعلام البريطانية ‌ذكرت أنها تبلغ ‌43 ⁠مليون جنيه إسترليني "57 ⁠مليون دولار".

من جهته، قال توري في بيانٍ: "سعيدٌ جدًّا لوجودي هنا. كان حلمي منذ صغري أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقٍ كبيرٍ ⁠مثل نيوكاسل".

ويأتي انضمام اللاعب الإيفواري بعد ‌رحيل ‌الجناح أنتوني جوردون من نيوكاسل إلى ‌برشلونة في صفقةٍ، قيل ‌إن قيمتها وصلت إلى 80 مليون يورو "91.43 مليون دولار"، إضافةً إلى بنودٍ أخرى.

وتوري، هو ثاني لاعبٍ ‌يُوقِّع مع نيوكاسل بعد انضمام الحارس الفرنسي إوين جاوين ⁠إلى ⁠النادي، الأربعاء.

وخاض الموهبة الإيفوارية "20 عامًا" أول مباراةٍ له مع منتخب بلاده أكتوبر من العام الماضي، وشارك في ثلاث مبارياتٍ خلال كأس العالم الجارية.

وخرجت كوت ديفوار من البطولة بعد خسارتها 1ـ2 من النرويج في دور الـ 32.