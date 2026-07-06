أجيري: أشعر بالفخر.. واللاعبون أسعدوني

كشف خافيير أجيري، مدرب المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، عن دعمه لرافائيل ماركيز لقيادة بلاده في المستقبل بعد انتهاء مسيرة البلد المشارك في استضافة كأس العالم 2026 بالخسارة 2ـ3 أمام إنجلترا، الإثنين.

وذكر أجيري، الذي أعلن مسبقًا أنه سيترك منصبه ‌بعد البطولة، أن ماركيز، ‌قائد المكسيك السابق، جاهزٌ لمواصلة العمل ‌الذي ⁠بدأه مع تشكيلةٍ استعادت ⁠الثقة خلال أفضل مسيرةٍ للمنتخب في المونديال منذ 40 عامًا.

وحجزت إنجلترا مقعدها في دور الثمانية بعد أن صمدت أمام انتفاضةٍ مكسيكيةٍ متأخرةٍ في ملعب أزتيكا، وخسر صاحب الأرض على الرغم من محاولته القوية للعودة إلى المباراة.

وقال أجيري في المؤتمر الصحافي: "كنت أتمنَّى توديع الجماهير بفوزٍ. هذا مؤلمٌ. لقد حاولنا، ويجب على اللاعبين الخروج مرفوعي الرأس. لم يكن ذلك ممكنًا اليوم، إذ لم نستغل الفرص، لكنني أرغب في شكرهم جميعًا".

وجرت المباراة، التي تأخَّرت لمدة ساعةٍ واحدةٍ ‌بسبب سوء الأحوال الجوية حول ملعب أزتيكا، أمام جمهورٍ مكسيكي كبيرٍ، وصفه أجيري في كثيرٍ من ⁠الأحيان بأنه "اللاعب رقم ⁠12 للمكسيك".

وأكد المدرب أنه يغادر بفخرٍ على الرغم من ألم الخروج من البطولة، مشيرًا إلى تماسك الفريق، وتجدُّد الترابط مع المشجعين، قائلًا: "أغادر وأنا أشعرٍ بفخرٍ كبيرٍ. لقد أسعدني هؤلاء اللاعبون كثيرًا، وقد استعدنا الشعور بالانتماء وهوية هذا الفريق".

ومن المتوقَّع أن يتولى ماركيز، الذي قاد المكسيك لاعبًا في خمس بطولاتٍ لكأس العالم، وعمل جنبًا إلى جنبٍ مع أجيري خلال البطولة، زمام المشروع بعد رحيل المدرب المخضرم.

واختتم أجيري: "أتمنَّى له كل التوفيق. إنه أكثر من قادرٍ، وسيتفوق عليّ".