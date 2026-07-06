احتفالات الإنجليز تنقل هندرسون إلى المستشفى

تعرَّض جوردان هندرسون، لاعب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى إصابةٍ خطيرةٍ في معصمه أثناء الاحتفالات بفوز منتخب بلاده على المكسيك 3ـ2 في ثمن نهائي كأس العالم.

وأُجبر اللاعب على مغادرة ملعب أزتيكا على نقَّالةٍ لتلقي الأوكسجين والرعاية الطبية في المستشفى إثر سقوطه القوي خلف لوحات الإعلانات.

وعن إصابة اللاعب، ذكر الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي، أن جوردان تعرَّض إلى إصابةٍ قويةٍ في معصمه قائلًا: "هندرسون أصيب بعد نهاية مباراة المكسيك، وتم نقله إلى المستشفى. إنها إصابةٌ خطيرةٌ للغاية، ومن غير اللائق أن يغيب عنا في هذه الأمسية".