توخيل: انتصرنا على 50 دقيقة قاسية

كشف الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن أن العقلية والعزيمة القوية لدى لاعبيه أسهمتا في الفوز على المكسيك، والتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم، الإثنين.

وأكد المدرب الألماني أن لاعبيه نجحوا في الفوز على الرغم من خوضهم معظم أوقات المباراة على ملعب «أستيكا» بعشرة لاعبين.

وقال توخيل في المؤتمر الصحافي: "فخورٌ للغاية بالعقلية، وطريقة التصرف، خاصَّةً في مواجهتَي دورَي الـ 32 والـ 16، لأنهما لحظتان في البطولة يتعيَّن عليك إيجاد طريقةٍ للفوز بهما، وقد حققنا ذلك بعقليةٍ خالصةٍ، وعزيمةٍ ‌قويةٍ، وتغلَّبنا على كل ‌العقبات التي اعترضت طريقنا. أنا فخورٌ جدًّا بعقلية الفريق وإرادته".

وأضاف: "لم نشعر في الفترة التي سبقت المباراة بأنها مواجهةٌ في دور الـ 16، بل شعرنا تقريبًا وكأننا فزنا بنهائي، أو شيءٍ من هذا القبيل. تلك اللحظة الأخيرة عندما يضع الحكم الصافرة في فمه، وتعلم أنك تخطيت الأمر باللعب لمدة 40، أو 50 دقيقةً بعشرة لاعبين في هذا الارتفاع ضد البلد المضيف، وأمام منتخبٍ مكسيكي قوي للغاية، لحظة فرحٍ عارمة. لقد كان أداءً بطوليًّا، ونتيجةً بطوليةً في النهاية".