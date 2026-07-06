كريستوفاو: مشكلة الأخضر بالصغار.. ومواجهتنا نارية

يرى البرتغالي هيلدر كريستوفاو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم السابق، أنَّ مواجهة بلاده وإسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم، الإثنين، ستكون من أقوى مباريات البطولة.

وأكد لـ«الرياضية» كريستوفاو، المدرب الذي قاد النصر موسم 2018 والحزم 2021، أنَّ المنتخب الإسباني يتفوَّق في الانسجام الجماعي، فيما تمتلك البرتغال عناصر قادرة على حسم المباراة بفضل إمكاناتها الفردية.

وقال: «أتوقع أن تكون مباراة صعبة للغاية، فالبرتغال وإسبانيا منتخبان كبيران ويملكان إمكانات هائلة. أعتقد أنَّ المنتخب الإسباني يلعب كفريق أكثر انسجامًا، ويتمتع بتكامل أكبر على المستوى الجماعي، أما البرتغال فتمتلك لاعبين ذوي قدرات فردية عالية، قادرين على حسم المباراة في أي لحظة».

وأضاف: «أرى أنَّ إسبانيا قد تفرض سيطرتها على مجريات اللقاء في بعض الفترات، لكن النتيجة تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات. وكما هو الحال دائمًا فإن مواجهات البرتغال وإسبانيا تمثل تحديًا كبيرًا للطرفين، لذلك نتوقع مباراة من الطراز الرفيع».

وتابع: «ستكون مواجهة صعبة جدًّا، مع صراع كبير على الاستحواذ، خاصة أنَّ لاعبي المنتخبين يعرفون بعضهم بعضًا جيدًا، ومع ذلك أتمنى وأتوقع أن تتمكن البرتغال من تحقيق الفوز».

وعن كريستيانو رونالدو، لاعب النصر وقائد المنتخب البرتغالي، ذكر: «رونالدو يبقى رونالدو. فهو يلعب جميع المباريات تقريبًا كرأس حربة صريح، والجميع ينتظر منه تسجيل الأهداف. حتى الآن سجَّل ثلاثة أهداف فقط، لكننا نعرف أنَّه قادر على التسجيل في أي لحظة، لذلك آمل أن ينجح في هز الشباك أمام إسبانيا».

وأردف: «من حيث المستوى، أعتقد أنَّه يقدم أداء لاعب يتمتع بدافع كبير، وله تأثير هائل داخل المنتخب الوطني. حضوره وخبرته وقيادته تمنح الفريق الكثير، ولذلك يبقى الجميع يتوقع أن يظهر في أي لحظة ويحسم المباراة بتسجيل هدف».

وعن تجربته في الكرة السعودية، شدَّد كريستوفاو على أنَّ مستقبل اللعبة يبدأ من الاهتمام بالفئات السنية، وقال: «من خلال تجربتي في السعودية، أرى أنَّ الأساس الحقيقي لتطوير كرة القدم يبدأ من القاعدة، وليس فقط من كرة القدم الاحترافية.. أعلم أنَّ الجميع يتحدث عن الدوري السعودي، وعن النجوم الكبار الذين يلعبون فيه، وهذا أمر مهم بلا شك، لكنه وحده لا يكفي».

وأضاف: «في رأيي، يجب التركيز بشكل أكبر على الفئات السنية واللاعبين الصغار، لأنهم يمتلكون الموهبة والمهارة الفنية، لكنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت مع الكرة، وإلى عدد أكبر من المباريات والمنافسات التي تساعدهم على التطور. وأعتقد أنَّ هذه هي الفجوة الأساسية في كرة القدم السعودية في الوقت الجاري، لذلك ينبغي توجيه المزيد من الاهتمام والاستثمار نحو القاعدة وتكوين المواهب، لأنها الأساس الذي سيضمن استمرارية نجاح المنتخب السعودي في المستقبل».

وأوضح: «السعودية تحتاج إلى عدد أكبر من اللاعبين الشباب، وإلى توسيع قاعدة المواهب، وإلى منح اللاعبين السعوديين فرصًا أكبر للمشاركة في منافسات قوية. وفي الوقت الجاري، لا أعتقد أنَّ هذا يتحقق بالشكل المطلوب، فالأندية الكبرى تمتلك أفضل اللاعبين الأجانب، وفي كثير من الأحيان يشغل هؤلاء الأجانب المراكز الأساسية، ما يقلل من فرص مشاركة اللاعبين السعوديين».

وتابع: «لهذا يصبح من الصعب بناء منتخب وطني قوي عندما لا يشارك عدد كافٍ من اللاعبين المحليين باستمرار في مباريات تنافسية عالية المستوى. أما اللاعبون الذين لا يجدون فرصة في دوري المحترفين، فيلعب بعضهم في دوري الدرجة الأولى «يلو»، لكن مستوى المنافسة هناك ليس مماثلًا لما يواجهه اللاعب في الدوري الممتاز».

وختم حديثه قائلًا: «كما قلت سابقًا، يجب أن يكون التفكير شاملًا ويستهدف تطوير كرة القدم السعودية ككل، لكن البداية الحقيقية يجب أن تكون من الفئات السنية وتطوير المواهب الشابة. ومن وجهة نظري، هذا هو الأساس الذي ينبغي الانطلاق منه لبناء مستقبل قوي ومستدام لكرة القدم السعودية».