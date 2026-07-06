سمر تُحطم قياسي 2009

حطَّمت السباحة الكندية سمر ماكنتوش الرقم القياسي العالمي الأقدم عند السيدات، في طريقها للفوز بسباق 200 متر فراشة، خلال البطولة المحلية في مونتريال.

وفازت سمر، المتوَّجة بثلاث ذهبيات في أولمبياد باريس 2024، بالسباق بزمن قدره دقيقتان و1.65 ثانية، متفوَّقة على الرقم القياسي السابق البالغ 2:01.81 د، الذي سجَّلته الصينية ليو تزيجه في أكتوبر 2009، الذي يُعد الأخير المتبقي من حقبة «البدلات الخارقة»، حين أعاد السباحون كتابة الأرقام القياسية بفضل بدلات مصنوعة من مادة البوليوريثان، قبل أن يحظرها الاتحاد الدولي للسباحة عام 2010.

وقالت السباحة الكندية عقب هذا الإنجاز التاريخي: «كما ترون من مشاعري، هذا يعني لي كل شيء في العالم. عندما كنت صغيرة، كان هذا الرقم القياسي الوحيد الذي كنت أعتقد أنني لن أتمكن من تحطيمه، أن أحقق ذلك أمام جماهيري هو أمر مميز للغاية، ويعني كل شيء بالنسبة لي، أنا في حالة صدمة الآن».

وسبحت الشابة، صاحبة الـ19 عامًا، أول 50 مترًا في 27.45 ثانية، قبل أن تنطلق بقوة في الأمتار الأخيرة وسط تشجيع الجماهير.

وتابعت سمر: «الخمسون مترًا الأخيرة كانت بدفع الأدرينالين بحتًا، كنت أسمع الجماهير تصرخ بجنون، وكنت أعلم أنني ربما أقل من الرقم القياسي العالمي أو قريبة منه، وهذا ما دفعني للاستمرار».

وتحمل السباحة الكندية الأرقام القياسية العالمية في أربع مسابقات، وأضافت تخصصها المفضل 200 متر فراشة إلى سباقات 200 و400 متر فردي متنوعة و400 متر حرة.

وأحرزت سمر ذهبيتي 200 و400 متر فردي متنوعة، إلى لقب 200 متر فراشة في أولمبياد باريس.

وتضم مسيرة السباحة الكندية ثمانية ألقاب عالمية، بينها ألقاب العام الماضي في سنغافورة في سباقات 200 و400 متر فردي متنوعة، و400 متر حرة و200 متر فراشة.