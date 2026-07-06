«SRMG» توقع اتفاقية جديدة مع «تيك توك»

أعلنت SRMG للحلول الإعلامية «SMS»، الذراع التجاري والإعلاني للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG»، عن توقيع اتفاقية جديدة مع «تيك توك» تمنح فيها المعلنين وصولًا مدمجًا لإعلانات المنصة، وأكبر محفظة إعلامية في المنطقة عبر شراكة تجارية واحدة.

وقالت نداء المبارك، الرئيس التنفيذي لـ «SRMG» للحلول الإعلامية «SMS»، عبر بيان صحافي، الإثنين: «لن يضطر المعلنون بعد اليوم للاختيار بين الانتشار الواسع والبيئات الإعلامية المتميزة، فمن خلال جهة واحدة، نتيح لهم دمج قدرات تيك توك الإعلانية مع شبكتنا الإعلامية الرائدة، نحن نؤسس نموذجًا جديدًا للإعلانات المتكاملة في السعودية، يجمع بين قوة المنصة، والمحتوى الموثوق، والمجتمعات المتفاعلة، وصناع المحتوى، والحقوق الحصرية».

وبصفتها شريك المبيعات الإعلانية الرسمي لـ «تيك توك» في السعودية، تُدير «SMS» مبيعات إعلانات المنصة للعلامات التجارية، والوكالات في السعودية، إضافة إلى تقديمها دعمًا متكاملًا يشمل صياغة استراتيجية الحملات، والتخطيط، والتفعيل، وقياس الأداء بدقة.

وتُقدم هذه الاتفاقية نموذجًا تجاريًّا يختلف عن الشراكات الإعلانية التقليدية، حيث يمكن للعلامات التجارية والوكالات عبر جهة واحدة تخطيط وشراء وتنفيذ حملاتها على «تيك توك» ومنصات «SRMG» معًا، ما يتيح استهدافًا أفضل للجمهور، وتعاونًا أسهل مع صناع المحتوى، وقياسًا واضحًا للأداء عبر مختلف المنصات.

وتُتوج هذه الاتفاقية علاقة ممتدة لأعوام بين «تيك توك» و«SRMG»، وبعد التعاون في تطوير المحتوى، ودعم الابتكار والتفاعل الجماهيري، تنتقل الشراكة لتشمل مبيعات الإعلانات، وتقديم حلول تجارية متكاملة.

وكجزء من ذلك، تدمج «SMS» إعلانات «تيك توك» مع أكبر شبكة إعلامية في المنطقة، ويحظى المعلنون بإمكانية الوصول إلى منصات «SRMG» المتنوعة، الإخبارية، والرياضية، والترفيهية، إضافة إلى شبكة واسعة من المتابعين، وصناع المحتوى، واستديوهات الإنتاج، وحقوق الملكية الحصرية، ويوفر هذا الدمج بين انتشار المنصة وموثوقية الشبكة الإعلامية فرصة استثنائية وغير مسبوقة في السوق.

وتصل شبكة SMS إلى أكثر من 270 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر 25 علامة إعلامية، وخلال عام 2025، نفذت الشركة أكثر من 3900 حملة لـ 600 معلن، وحققت 50 مليار ظهور و30 مليار مشاهدة.

وتتيح الاتفاقية خيارات واسعة للمعلنين عبر منصات SRMG، مثل: الشرق الأوسط، عرب نيوز، الشرق بلومبرج، بيلبورد عربية، قوت «GOAT»، ومانجا العربية، وسيدتي، والرجل، وثمانية، والثقافية، إلى جانب الحقوق الرياضية الحصرية كحقوق نقل الدوري السعودي للمحترفين.

وتتزامن هذه الشراكة مع النمو المتسارع لسوق الإعلانات السعودي، حيث يُتوقع أن يرتفع الإنفاق الإعلاني الرقمي بنسبة 16.8 في المئة في 2026 ليبلغ 4.68 مليار دولار، مقتربًا من حاجز الـ 8 مليارات دولار بحلول 2029.