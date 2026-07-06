كيك بوكسينج أبها.. 14 ناديًا و116 لاعبًا

سجَّلت بطولة جنوب السعودية المفتوحة للكيك بوكسينج مشاركة 14 ناديًا ومركزًا رياضيًّا بمجموع 116 لاعبًا ولاعبة، بواقع 111 لاعبًا و5 لاعبات، وذلك خلال إجراء المنافسات التي احتضنتها أبها، بتنظيم الاتحاد السعودي للملاكمة والركل.

وحسبما أوضحه بيان الاتحاد الصحافي، الإثنين، استمرت البطولة على مدى ثلاثة أيام، وخُصص اليوم الأول لإجراءات التسجيل، والفحص الطبي، وقياس الأوزان، فيما شهد اليوم الثاني بدء الأدوار التمهيدية، قبل أن تُختتم المنافسات في اليوم الثالث بتنظيم النزالات النهائية، وحفل تتويج الأبطال.

وتوَّج الدكتور أحمد الشهري، المدير التنفيذي للاتحاد، الفائزين بالمراكز الأولى، نيابة عن أحمد الطويان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة والركل.

وتُعد هذه البطولة الأولى من نوعها في المنطقة الجنوبية، وذلك ضمن خططه الرامية إلى توسيع انتشار اللعبة، واكتشاف المواهب في مختلف مناطق السعودية.

وقبل انطلاق البطولة رسميًّا، حرص الاتحاد على تنظيم عدد من البرامج والفعاليات المجتمعية استمرت يومين في حديقة وادي لعصان، بهدف تعريف الزوار على رياضة الكيك بوكسينج، تلاها تنظيم دورة للحكام وورشة عمل للمدربين، في إطار جهود الاتحاد لتأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية ورفع كفاءتها.