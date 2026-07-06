الإثنين.. الأهلي يفحص سبيرتسيان

يخضع الأرميني الدولي إدوارد سبيرتسيان لفحص طبي في البرتغال، الإثنين، قبل انتقاله إلى صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصدر ذاته، وصل الثنائي البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي لكرة القدم في الأهلي، ومبارك المطوع، رئيس الجهاز الطبي، الإثنين، إلى البرتغال، لاستكمال إجراءات انتقال لاعب الوسط الأرميني وعمل الكشف الطبي قبل إجراءات التوقيع الرسمية.

وينتظر أن يعلن الأهلي خلال الـ 48 ساعة المقبلة رسميًّا التعاقد مع سبيرتسيان، وسينضم مباشرةً إلى معسكر الفريق، المنظم حاليًّا في سالفيلدن النمساوية إلى 16 يوليو الجاري.

وجاء التعاقد مع سبيرتسيان بديلًا للإيفواري فرانك كيسيه، الذي انتهى عقده مع النادي بشكل رسمي أخيرًا.

وبدأ سبيرتسيان «26 عامًا» مسيرته مع كراسنودار الروسي عام 2018، وتدرج في جميع الفئات وصولًا إلى الفريق الأول.

وخلال الموسم الماضي لعب 42 مباراة مع الفريق الروسي في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 14 هدفًا وقدَّم 18 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، دافع اللاعب الشاب عن قميص منتخب بلاده في 42 مباراة سجَّل خلالها 12 وصنع 4.