النصر مودعا بروزوفيتش: لن تُنسى

خرج الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، رسميًا من حسابات الأصفر، الموسم المقبل، بعد نهاية عقده، وفق حساب القطب العاصمي عبر منصة «إكس»، الإثنين.

وكتب بطل دوري روشن السعودي في منشوره: «أعوام قضاها في النصر.. ستبقى ولن تُنسى، شكرًا بروزوفيتش».

وانتهت قصة اللاعب الكرواتي مع الأصفر بنهاية الموسم الماضي، دون أن يقدم النصر على تجديد عقده، بعد رحلة استمرت ثلاثة مواسم.

وانضم بروزوفيتش إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي بعقد امتد حتى يوليو 2026.

وخلال ثلاثة مواسم بقميص الأصفر، خاض الكرواتي 124 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها ثمانية أهداف، وقدم 23 تمريرة حاسمة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وحقق بروزو مع النصر كأس الملك سلمان للأندية العربية في بداية مسيرته، واختتمها بدوري روشن السعودي، النسخة الماضية، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

ويبدأ القطب العاصمي حقبة جديدة تحت قيادة الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدربه الجديد، يطمح من خلالها المحافظة على لقب الدوري المتوج فيه تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس.