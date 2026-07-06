ماركيز يقود مشروع «كيه تي إم»

أعلن فريق «كيه تي إم»، المنافس في ​بطولة العالم للدرَّاجات النارية، الإثنين، عن توقيع عقد لعدة أعوام مع الدرّاج الإسباني أليكس ماركيز، والإيطالي فابيو دي جيانانتونيو، ابتداءً من موسم 2027.

وقال بيت بيرر، رئيس مجلس إدارة فريق «كيه تي إم»، في بيان صحافي: «نحن فخورون وسعداء للغاية بالحصول على ⁠خدمات موهبة استثنائية مثل ‌أليكس ماركيز وصيف بطولة العالم لعام ​2025 لمشروعنا».

وأضاف بيرر: «لا ‌يقتصر ما يقدمه ماركيز على ‌المهارة المتميزة والذكاء في السباقات فحسب، بل يشمل أيضًا العزيمة وعقلية الفوز التي تتناسب تمامًا مع جوهرنا».

ويغادر ماركيز، صاحب الـ30 عامًا، وصيف البطل ‌في العام ‌الماضي، فريق «جريسيني ​ريسنج» ‌بعد ⁠أربعة ​مواسم، ليعود ⁠إلى فريق مصنع للمرة الأولى منذ موسمه الأول مع هوندا في عام 2020.

وعن جيانانتونيو، ذكر رئيس الفريق: «قطع فابيو خطوة واضحة ليصبح أحد المتسابقين المتصدرين باستمرار في سباقات ​الفئة الأولى. ​ولا يمكننا التشكيك في سرعته والتزامه بتقديم أفضل أداء».

ويحتل دي ‌جيانانتونيو، البالغ من العمر 27 عامًا، حاليًّا المركز الثالث في ترتيب بطولة العالم ⁠للدرَّاجات ⁠النارية، ويغادر فريق «في.آر. 46 ريسنج»، الذي انضم إليه عام 2024 مع نهاية الموسم، بعد أن حقق فوزه الثاني في مسيرته في الفئة الأولى في برشلونة الموسم الجاري.