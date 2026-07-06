الخليج يستقبل البرتغالي الـ33

أعلن نادي الخليج تعاقده مع البرتغالي ميجيل كريسبو، لاعب وسط باشاك شهير التركي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، وفق ما نشره عبر منصة «إكس» الإثنين.

وولد كريسبو ابن الـ29 عامًا، في 11 سبتمبر 1996 بمدينة ليون الفرنسية، ويحمل الجنسية البرتغالية، ويبلغ طوله 1.86 متر، ويجيد اللعب في مركز الوسط، مع قدرته على شغل مركزي الوسط الهجومي والمحور الدفاعي.



وبدأ اللاعب مسيرته في الفئات السنية بعدة أندية برتغالية، من بينها بورتو وفييرينسي، قبل أن ينتقل إلى إستوريل، ومنه إلى فنربخشة التركي في سبتمبر 2021، ثم خاض تجربة مع رايو فايكانو الإسباني معارًا، قبل انضمامه إلى باشاك شهير في أغسطس 2024 بعقد يمتد حتى يونيو 2027.



وتبلغ القيمة السوقية الحالية لكريسبو مليوني يورو، بحسب آخر تحديث في ترانسفير ماركت، مايو 2026.

ورفع البرتغالي كريسبو، لاعب وسط الخليج الجديد، عدد أبناء جلدته في دوري روشن السعودي إلى 33 لاعبًا، منذ انطلاق عصر الاحتراف موسم 2008ـ2009.