مبابي لأماريلا: أنت امرأة عنصرية وبائسة.. وغير جديرة بمنصبك

وصف كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، الإثنين، سيليست أماريلا، عضو مجلس الشيوخ الباراجوياني، بالمرأة «البائسة» وغير الجديرة بمنصبها، ردًا على هجومها ضده، «حمل في طياته عبارات وعنصرية»، عقب نهاية مباراة منتخبي البلدين في دور الـ 16 لكأس العالم.

وكان مبابي قاد فرنسا للفوز على الباراجواي في مباراة مثيرة وخشنة بتسجيله هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، فضمن تأهل منتخبه إلى ربع نهائي كأس العالم 2026.

وكتب مبابي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: «سيليست أماريلا، أنتِ امرأة بائسة وغير جديرة بوظيفتها. أنتِ لا تمثلين الباراجواي، هذا البلد الذي سال عرقه من أجل الشغف والشرف طوال المنافسة بأكملها.. بسبب عدم وعيكِ وتطرفكِ العنصري الوقح، نسي العالم بأسره الرحلة والجهد التاريخي الذي بذله لاعبوكِ خلال هذه البطولة العالمية، ليحل محلها سيدة غير كفؤة تعكس أسوأ صورة ممكنة عن بلدها».

وختم رده: «لن أترك أبدًا لأشخاص مثلها حرية نشر كراهيتهم وعنصريتهم في أنحاء العالم».

من جهتها، أعربت مارينا فيراري، وزيرة الرياضة الفرنسية، الإثنين، عن استيائها الشديد من التصريحات الـ«بغيضة والعنصرية» التي أدلت بها عضوة مجلس الشيوخ الباراجواياني بحق مبابي.

وقالت الوزيرة في بيان صحافي: «أشعر بغضب شديد إزاء تصريحات السيناتورة الباراجويانية سيليست أماريلا. تُدين فرنسا بأشد العبارات الممكنة الإساءات العنصرية التي كان كيليان مبابي هدفًا لها».

وأضافت: «هذه التصريحات بغيضة ومخزية، ولا سيما أنها غير مقبولة بتاتًا إذا صدرت عن مسؤول سياسي. لن نصمت أمام العنصرية.. بهجومها على كيليان مبابي، تهاجم السيناتورة كل ما يمثله قائدنا، وكل ما ترمز إليه بلادنا: الحرية والمساواة والأخوة».

وكانت أماريلا كتبت على حسابها في «إكس»: «هذا الأحمق لم يتعلم حتى الكتابة. بدلًا من حليب الأم، كان يرضع من جوز الهند، وأكثر الناس ثقافة سمع بهم هم الشمبانزي...».

وكتبت في منشور آخر، أيضًا: «كاميروني، نتاج الاستعمار، يحاول يائسًا التظاهر بأنه فرنسي، ناقم، حديث الثراء، متغطرس، وقبيح. كان متوترًا ومرعوبًا طوال المباراة، تمامًا مثل فريقه بأكمله، لم يتمكنوا حتى من تسجيل هدف واحد، لقد فازوا بفضل ضربة حظ».