«فيفا» يرفض طعن بلجيكا على مشاركة بالوجون

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طعن بلجيكا على أهلية مشاركة فولارين بالوجون، مهاجم المنتخب الأمريكي، في مباراة دور الـ 16 بكأس العالم لكرة القدم، التي تجرى في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وكان «فيفا» علق عقوبة الإيقاف، التي فرضت على بالوجون، بعد حصوله على بطاقة حمراء، وسمح له باللعب في المباراة المقبلة بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو على إعادة النظر في القضية.

وأوضح «فيف» في بيان: «رفضت لجنة الاستئناف الطلب المقدم من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على أساس أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ليس طرفًا في الواقعة، وبالتالي لا يحق له استئناف القرار».

لكن الاتحاد البلجيكي أكد أنه لم يتلق بعد أي قرار أو أي توضيح من «فيفا» بشأن أهلية بالوجون، وأنه لم يكن أمامه خيار سوى الطعن في أهليته.

ويرأس لجنة الاستئناف الأمريكي نيل إيجلستون، لكن «فيفا» نفى مشاركته في القرار. ومع ذلك، أعلن الاتحاد البلجيكي أنه أبلغ نظيره الأمريكي عزمه الاعتراض على أهلية مشاركة بالوجون، في حال إدراجه بتشكيلته قبل انطلاق المباراة.

وأوضح الاتحاد: «هذا يترك جميع الإجراءات الأخرى متاحة.. حتى الآن، لم نتلق أي مبررات لهذا القرار، كما لم يتلق المعلومات التي طلبها منذ بدء هذه الإجراءات».