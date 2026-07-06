بوستيكوجلو يدعم النصر بروجيتش وبرونو

ضمَّ الأسترالي آنج بوستيكوجلو، المدرب الجديد لفريق النصر الأول لكرة القدم، الصربي ألكسندر روجيتش، المدرب المساعد، والبرتغالي كارلوس برونو، مدرب اللياقة البدنية، إلى جهازه الفني، بحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وباشر الثنائي العمل مساء الاثنين، وشاركا في ثاني حصة تدريبية للفريق تحت قيادة مدربه الجديد.

وتعاقد نادي النصر لمدة موسمين مع بوستيكوجلو، المدرب السابق لمنتخب بلاده وفرق عدّة، أبرزها توتنام هوتسبير الإنجليزي الذي تُوِّج تحت قيادته بالدوري الأوروبي 2025.

ومع الأسترالي، بدأ الفريق الأصفر، مساء الأحد في الرياض، برنامج الإعداد للموسم الجديد، الذي يدافع خلاله عن لقب دوري روشن السعودي.

وخلال الموسم الماضي، عمِل روجيتش مدربًا مساعدًا في الجهاز الفني لمنتخب بلاده، فيما قضى برونو الموسم مع فريق نيوم الأول.

وقبل هذا الثنائي، قرر بوستيكوجلو الإبقاء على البرتغالي ريكاردو دا سيلفا، مدرب اللياقة المساعد، والإسباني توني مينجوال، مدرب حراس المرمى، في الجهاز النصراوي.

وفاز النصر بالدوري تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي غادر النادي بعد نهاية عقدٍ امتد لموسم واحد.