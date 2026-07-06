معايير الرابطة تعيد ملف صلاح

تدرس إدارة الاتحاد إعادة فكرة فتح ملف التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد اقتناع بعض الأطراف في النادي بجدوى دراسة هذا الملف، بسبب معيار المشاهدة التلفزيونية، الذي استحدثته أخيرًا رابطة دوري المحترفين السعودي، الذي بات أحد العناصر المؤثرة في تقييم الصفقات الأجنبية ذات الأثر الجماهيري والتسويقي، إضافة إلى معيار الفائدة الفنية للفريق، حسبما أوضحته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وكانت الإدارة الاتحادية قد وضعت خلال الفترة الماضية معايير واستراتيجية محددة للتعاقدات الجديدة، لا تنطبق بشكل كامل على صلاح، إلا أنها لا تمانع فكرة التعاقد معه في حال تحققت الشروط المالية المطلوبة، وعدم تأثير الصفقة على مخصصات النادي.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر أخرى إلى أن احتمالية انتقال صلاح إلى الاتحاد خلال الفترة المقبلة تبدو ضئيلة حتى الآن.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن نادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي يترأسه ويقود تحالف ملكيته المصري ناصيف سويرس، بدأ باتصالات مبكرة مع صلاح.

وبدأ صلاح مسيرته في «المقاولون المصري»، ويمتلك تجربة أوروبية كبيرة مع بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، قبل أن يحط الرحال في إنجلترا عام 2017 برفقة ليفربول، الذي حقق معه نجاحات كبيرة، منها لقبا الدوري الإنجليزي، ولقب دوري أبطال أوروبا.

ولعب صلاح في الدوري الإنجليزي 328 مباراة، سجل خلالها 193 هدفًا، وقدم 95 تمريرة حاسمة، وإجمالًا لعب المهاجم المصري خلال تجربته مع الأندية 694 مباراة، سجل خلالها 334 هدفًا، وصنع 171.